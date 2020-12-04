'Bodrum'un her alanı erişilebilir olacak'

04 Aralık 2020 Cuma, 16:52

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Omurilik Felçlileri Derneği Bodrum Temsilcisi Yaşam Koçu ve Yazar Gurur Göç, Türkiye İşitme Engelliler karate müsabakaları Türkiye 3.’sü ve seramik sanatçısı Rıfat Can Şişman’ın katıldığı Hayat Sohbetleri’nin moderatörlüğünü Didem Baydar yaptı. Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonunda gerçekleşen program, Belediye’nin Youtube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Özel gereksinimli bireyleri hayatın içine katmak, farkındalığı ve duyarlılığı artırmak için önce fikri engellerin ortadan kalkması gerektiğine işarete eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Öncelikli görevlerimiz engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak. Kentlerimizi alt ve üst yapısı ile tüm vatandaşların eşit katılımı için tasarlamak zorundayız. Ulaşımdan kaldırımlara kadar, aydınlatmadan sinyalizasyona kadar kentimizi günün 24 saati özel gereksinimli bireyler de dahil tüm vatandaşlar için güvenli hale getirme sorumluluğumuz var. Biz artık yorum yapma değil karar alıp uygulama pozisyonundayız. Projelerimiz ve çalışmalarımız var. En büyük çalışma bunu bir kültür haline getirmek. STK’lar ve yerel yönetimler olarak birlikte çalışmak zorundayız” dedi.

Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bodrum’un erişilebilir bir kent olması için ulaşımda dönüşüm yapıldı. Engelli plajlarımız ve parklarımız var. Şayet engelli bireylerimizi tek başına kendi ihtiyaçlarını çözebilir, hayatını idame ettirebilir duruma getirebilirsek, görevimizi yapmış, ‘benden sonra ne olacak’ diye kaygılanan ailelerimizin kaygısını gidermiş oluruz.”

Başkan Aras, Bodrum’da hayata geçirilecek tüm projelerde, ‘erişilebilirlik’ hususunu ön planda tuttuklarını sözlerine ekledi.

Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya da 24 yıl önce bir grup iş adamı tarafından kurulan vakfın çalışmalarını anlatarak “Biz engellilerimizi hayatın içine katıyor, onlara özgüven aşılamak için çalışıyoruz” dedi. Akkaya, şöyle devam etti:

“Dünyada ortalama nüfusun %11-13’ü engelli. Bodrum’da ortalama 200 bin olan resmi nüfusun %3’ü yani 6 bini özel gereksinimli. Her yasada engellilere yönelik bir düzenleme, koruma, iyileştirme var. Bu işleri insanların vicdanına bırakamayız. Artık bunun bir kültür haline gelmesi lazım. kültürünün olması lazım.”

Geçirdiği bir kaza sonucu engelli kalan Omurilik Felçlileri Derneği Bodrum Temsilcisi Yaşam Koçu ve Yazar Gurur Göç de kendi hayatını kaleme aldığı ödüllü “Erken Gördüm Hayatı” adlı kitabı hakkında konuştu. “Engelli değiliz, engellenilenleriz” diyen Gurur Göç, “Biz farklılığımızın farkındayız. İnsanların ön yargıları en büyük engelimizdir. Mesela dövmesi olan, ya da makyaj yapan bir engelliyi yargılamak. Beynimizin içindekiler en büyük engeller” diye konuştu. Göç, engelsiz ilçe projelerinin tamamını onaylayan Başkan Aras’a da destekleri için teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği Hayat Sohbetleri, her hafta farklı konu ve konuklarla düzenlenmeye devam edecek.