Boğaziçi eylemleri nedeniyle tutuklanan Murat Can Demirci tahliye edildi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını protesto ettikleri için tutuklanan öğrencilerden Murat Can Demirci tahliye edildi.

ANKA
05 Mart 2021 Cuma, 20:47
Boğaziçi eylemleri nedeniyle tutuklanan Murat Can Demirci tahliye edildi
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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin, rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasını protesto etmek amacıyla düzenledikleri eylemlere katılan Murat Can Demirci tutuklanmıştı. Murat Can Demirci, avukatlarının tutukluğa yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Halen Boğaziçi eylemleri nedeniyle tutuklu olan 8 üniversite öğrencisi daha bulunuyor.


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