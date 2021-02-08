Boğaziçi eylemleri sürüyor

08 Şubat 2021 Pazartesi, 20:37

Rektörlük önünde bir araya gelen öğrenciler “Asla aşağı bakmayacağız” sloganları atarak Melih Bulu’yu yuhaladı. Ayrıca öğrenciler yürüyüşlerinde gözaltındaki arkadaşlarının isimlerinin yazı olduğu dövizler taşıdı.

“TÜM KAYYIMLAR GİDENE DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Öğrenciler Rektörlük önünden “Homofobik rektör istemiyoruz” sloganıyla başladıkları yürüyüşü Güney Kapı önünde sonlandırdı. Güney Kampüs kapısında yaptıkları basın açıklamasında, “Bugün 8 Şubat 2021, üniversitemize atanan kayyıma karşı direnişimizin 35'inci günü. Hukuku kendi çıkarları için eğip bükenler, sözde hukuki ancak meşru olmayan atamalarla üniversitelere el koymaya çalışıyorlar. Bir aydır diyoruz ki, başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyımlar gidene dek mücadelemiz sürecek" dediler.

“İKTİDARIN TEK YAPTIĞI BİZLERİ GÜÇLENDİRMEKTİR”

Açıklamada öğrenciler iktidarın sürekli şiddetini arttırarak kendilerini güçlendirdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Bugün 10 arkadaşımız tutuklu ve direnişin başından beri yüzlercemiz gözaltı ile bastırılmaya çalışıldı. Üniversite öğrencilerine 'kaçma şüphesi var' denilerek şafak baskınları yapıldı, kapılarımızı kırıldı, ailelerimize silah doğrultuldu. Bazı arkadaşlarımız ev hapsinde, elektronik kelepçelerle dört duvar arasına kapatıldı. Doğu, Selo, Şilan, Anıl, Ömer, Necmettin, Akın, Murat Can, Beyza, Muhammed… 10 öğrenci tutukluysa, binlercesi bugün burada, Kadıköy'de, Ankara'da, İzmir'de; tüm illerde direniyor. Sürekli el yükselterek şiddetini arttıran iktidarın bu yöntemle tek yaptığı bizleri günçlendirmektir.”

“MELİH BULU’NUN KENDİ İRADESİ YOKTUR”

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki BULGBTİ+ Klubü’nün kapatıldığını belirten öğrenciler, “Toplumu ayrıştırarak özgürlüklerimizi kısıtlamaya çalışan iktidar okulumuzda baskıcı politikalarını dayatabilmek için atadığı kayyıma BULGBTİ+ kulübümüzü kapattırdı. Biz biliyoruz ki Melih Bulu'nun kendi iradesi yoktur, her hareketi gibi kulübün kapatılması da doğrudan iktidarın emridir. Ancak biz LGBTİ+'lar, bir kulüple var olmadık. Böyle de yok olmayacağız. Bu okuldaki özgür düşünceyi ve insan haklarını savunan her kulup, BULGBTİ+'dir. Kulüplerimiz desteklerini açıkça ilan etmişlerdir. Direnişimizle özgürlük ortamını sağladıktan sonra kulübümüzü yeniden açacak, Hande Kader bursunu vereceğiz. Fobiniz varsa korkun, çünkü yalnızca Boğaziçinde değil tüm Türkiye'de eşitçe yaşamadan geri adım atmak yok" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ilk günden beri dile getirdikleri taleplerini tekrar sıraladı:

“Başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyımlar derhal istifa etsin. Gözaltında, ev hapsinde, tutuklu olan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Bir darbe kurumu olan Yüksek öğretim kurumu kapatılsın. Kampüslerimizi abluka altına alan polis okulu terk etsin. LGBTİ+ öğrenciler ve tüm LGBTİ+ların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın.”