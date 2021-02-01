Boğaziçi müdahalesine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki: Misafir edip dinleyeceğim
AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına yönelik yapılan eylemlere polis müdahale etti. Yaşanan müdahaleye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, ''Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez'' ifadelerini kullandı. Öte yandan İmamoğlu, ''Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim'' dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Yaşanan gözaltılara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İmamoğlu, ''Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek'' ifadelerini kullandı.
''MİSAFİR EDİP DİNLEYECEĞİM''
Gençlerle dialog kanalları asla kapatılmamalı diyen İmaoğlu, ''Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim'' dedi.
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