Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’ndan ‘Shakespeare Soruşturması’
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO), “Shakespeare Soruşturması” adlı çalışması ile dijital ortamda seyirci ile buluşuyor.
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO), “Shakespeare Soruşturması” adlı çalışması ile dijital ortamda seyirci ile buluşuyor. 2021 eğitim prodüksiyonu “Shakespeare Soruşturması” adlı video serisini pandemi döneminde çıkaran BÜO, seriyi bugün saat 20.00’de üç bölüm halinde YouTube kanalında yayımlayacak.
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, video serisini duyururken bir de açıklama yayımladı. Açıklamada, “Projelendirme sürecinde ise mezunlarımızın yer aldığı BGST Tiyatro tarafından kaleme alınan ve sahnelenen ‘Selam Sana Shakespeare’ adlı oyunun metni temel alındı. Başladığımız proje, ilerleyen süreçte mezunlarımızdan Ömer Faruk Kurhan’ın önerisi ile eğitim-araştırma sürecimizi belgelediğimiz bir video serisine dönüştü...
Soruşturduklarımızı ve araştırdıklarımızı üç video halinde sizlerle paylaşıyoruz ama Shakespeare’e dair başlattığımız soruşturma sona ermedi. Başlattığımız soruşturmayı ileride yolu Shakespeare’e düşenlerin sürdürmesini, soruşturma ve sorgulamanın bitmemesini umut ediyoruz. ‘Kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürüdüğü’ bugünlerde bizleri karanlıktan çıkaracak olanın; insanı, toplumu ve doğayı merak etmek, sormak ve sorgulamak olduğuna inanıyoruz” denildi.
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