Boğaziçili öğrenciler rektör atamasına rap şarkıyla tepki gösterdi

08 Ocak 2021 Cuma, 10:29

Şarkıda "Liyakat şaka dilimde, intihal dolu CV'nde, onu sevelim istiyor, Metallica dinler diye" ifadeleri yer aldı. Şarkının Kürtçe bölümünde ise Ji bo serbestiya zanist (Bilimin özgürlüğü için), Qeyd û zincir ez nazanim (Zincir kelepçe tanımam)" ifadeleri kullanıldı.

Şarkının Türkçe bölümünde şu sözler yer aldı:

"Anlatıyor bak TV'de / Yalan dolandır dilinde / Milyarlık ceket belinde / Rüya satıyor bizlere / İşgal var allah yeminle /Boğaziçi meskeninde / Gerçeklikten başka her şey / Mr Blue evreninde / Liyakat şaka dilimde / İntihal dolu CV'nde / Onu sevelim istiyor / Metallica dinler diye / Aynaya bak sen bir kere / Sen kimsin ve de çapın ne / Haketmediğin koltuğa / Oturan kel körpe kene / Ne bi kanun ne bi saygı / Gökten bir kayyum attandı / Vasıf nedir diye baksan Birinci Bölge Adayı / Yanımda binbir kardeşim / Ben hep kalem hem tebeşir / Çağrımızdır İstanbula / Gelin bizimle birleşin

Kayyumlar ne etti / Şimdiye dek netti / Israf zulüm talan kadayıf / Ve de benzeri / Hepimize yetti / Şuramıza geldi / Herif daha varmadan / Okulu kelepçeletti / Utan kendinden ve temsil ettiklerinden / Bu kampüse bıraktığınız / Savaş izlerinden / Faşistsin tahakkümüne / Günlerden yine hayır / İstediğini kayır sen / Ama BOÜN yine hayır der / Etiler kapı hasretinden prangalar eskittim dediler / yine TOMA var gaz sıkmışlar kavşağın oraya / Nefes almak zor baya / Yine çarem yok ama / Kabul etmem yine madem / Dayatılana da direnirim halen / Alaman beni mahallemden/Dene hadi dene beni boyun eğmem/Girişimi kapat istersen/Bizim okul senin değil / Değişmedi bugün bile/Halen bizden değil geldiğin yer / Benzer değil hedefin şer / aAkademi etmez biat / No liyakat no blue no keder inme tepeden/Alttan al aynı düzen yine saltanat zorla güzel değil / Böyle zorlamayla olmaz akademi özgür olmalı/Utan kabul etmiycem / Hayır yine bunu kabul etmiycem / Bekleme pes etmiycem / Yarın seni o binada görmiycem"

Şarkının Kürtçe bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

Ez nizanim çi bibejim (Bilmem artık ne diyeyim)

Li ber rewşê kerr û gêjim (Sağır sersem olur insan)

Ew dewrana wan qayyuman (Kayyumların bu devranı)

Li wê kampüse dişikenim (Bu kampüste kıracağım)

Ez bihar im ez ciwan im (Ben baharım, ben gencim)

Ber talanê çok nadanim (Talana karşı diz çökmem)

Ji bo serbestiya zanist (Bilimin özgürlüğü için)

Qeyd û zincir ez nazanim (Zincir kelepçe tanımam)