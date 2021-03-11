Boğaziçililer'den 'sessiz rektör' ile röportaj: Hocam, kukla olduğunuza dair iddialar var

11 Mart 2021 Perşembe, 17:02

Yeni Rektör Melih Bulu'yu "kayyum rektör" olarak nitelendiren öğrenci ve akademisyenler yağmurda da eylemlerini sürdürdü. Akademisyenlerin şemsiyelerini açarak tuttukları nöbetin ardından öğrencileri tarafından alkışlandı.

Öğrenciler ise bugün korkuluğu andıran bir kukla yaptı. Eylemci öğrenciler, ceket giydirdikleri kuklaya Rektör Melih Bulu'nun yüz maskesini taktı. "Kukla Rektör" adını verdikleri kukla ile röportaj yapan öğrenciler, ilk olarak "Doktora tezinizde intihal yaptığınız söyleniyor, ne diyeceksiniz" sorusunu yönelttiler.

"HOCAM KUKLA OLDUĞUNUZA DAİR İDDİALAR VAR, NE DİYORSUNUZ"

Bir öğrenci elindeki mikfonu kuklaya uzatarak şu soruları yöneltti:

-Doktora tezinizde intihal yaptığınız söyleniyor, ne diyeceksiniz?

-Aktif siyaseti ne zaman bıraktınız?

-Bir grup öğrenci demiştiniz, 2 ayda 800 kişi sizin yüzünüzden gözaltına alındı, bunun hakkında ne diyeceksiniz?

-Ya okuldaki polis? 'Okulda polis yok' diyorlar hocam, ne diyorsunuz?

-Melih Bey, neden hep yalan söylüyorsunuz?

-Hocam, kukla olduğunuza dair iddialar var, ne diyorsunuz?