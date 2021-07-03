Boğaziçi'nde akademisyenlere engel!
Boğaziçi Üniversitesi’ne girmek isteyen akademisyenler içeri alınmadı.
AKP’li Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından başlayan ve 6’ncı ayını dolduran Boğaziçi Üniversitesi direnişi sürerken rektörlük, hafta sonu okula giriş çıkışları yasakladı. Yasak kararına karşı sosyal medyada “Boğaziçi kilit altında” kampanyası başlatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından, “38 yıldır girdiğim kapının önüne demir parmaklıklar dikildi. Hem de Boğaziçi amblemli. İşte vizyon, işte inovasyon” açıklamasını yaptı. 17 yıldır üniversitede görev yapan akademisyen Can Candan ve 20 yıldır Boğaziçi’nde çalışan akademisyen Ayfer Bartu üniversiteye alınmadı. İki akademisyen tutanak tutturdu.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi’nden 13 senatör Bulu’ya gönderdiği mektupta, hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulma şeklinin bilimsel özerkliğe aykırı olduğunu ifade etti.
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