Bogdan Tanjevic yeniden İstanbul'da
Karadağlı başantrenör: "Şu anda Beşiktaş Türk basketbolunu sırtında taşıyor. İtalya'da Fransa'da böyle bir proje yok."
Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tanjevic, basketbol şubesinin daveti üzerine siyah-beyazlıların BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanı izledi.
Beşiktaş Başantrenörü Burak Bıyıktay ile kulübün Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılanma Direktörü Ahmet Kandemir tarafından ağırlanan Tanjevic, "Türk basketbolunu her zaman çok sevdim, bende her zaman ayrı bir yeri vardır. Arkadaşlarımla şu anki durumları konuştum. 1999-2000 doğumluları bir süredir takip ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nı da izledim. 1999-2000 ve 2002 jenerasyonu Türk basketbolunun şu ana kadarki en iyi jenerasyonu. Şu anda Beşiktaş Türk basketbolunu sırtında taşıyor. İtalya'da Fransa'da böyle bir proje yok. Çok zor ve riskli bir durum. Cesaret istiyor. Tecrübesiz ve genç bir takımla ligde puan mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Hiçbir zaman özellikle A takım içerisinde bu kadar iyi bir oyuncu topluluğu görmemiştim." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı takımda 7-8 çok yetenekli oyuncunun olduğunu aktaran Karadağlı başantrenör, "Ben bu tarz takımlara çok inanıyorum. Antrenörlük hayatım boyunca bu tür takımları çalıştırmak istemişimdir. Benim için gerçekten çok iyi bir proje. Bence, Beşiktaş'ın bu yaptığı fedakarlık karşılığında Türkiye Basketbol Federasyonunun da Beşiktaş'a karşı pozitif adımlar atması lazım. Beşiktaş bu fedakarlığın hepsini Türk basketbolu için yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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