Bogota Filarmoni Orkestrası hayvanların korunması için konser verdi

Bogota Filarmoni Orkestrası, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbiri olarak sosyal mesafe kuralına uyulması, kedi ve köpek gibi hayvanların korunması ve Noel Bayramı'nda barut kullanılmaması çağrısıyla konser verdi.

AA
23 Aralık 2020 Çarşamba, 14:15
Bogota Filarmoni Orkestrası hayvanların korunması için konser verdi
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Bogota Filarmoni Orkestrası, yeni tip koronavirüs(Covid-19) tedbiri olarak sosyal mesafe kuralına uyulması, kedi ve köpek gibi hayvanların korunması ve Noel Bayramı'nda barut kullanılmaması çağrısıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'da konser verdi.

Kültürel faaliyetlerini artıran orkestra, bu konserlerle müziğini de teşvik ediyor.

Bogota'da noel kutlamalarında havai fişeklerin yanı sıra kullanılan barut, şehre yasa dışı barut girişini durdurmak maksadıyla yasaklanmıştı.


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