Boksseverlerin hayalini kurduğu maç!

24 Mayıs 2020 Pazar, 08:19

Boks hayranlarının merakla hayalini kurduğu Tyson Fury, Anthony Joshua maçı için Fury'den flaş bir açıklama geldi. Fury böyle bir maçın gerçekleşebilmesi için öncelikle kendisinin Deontay Wilder'ı; Joshua'nın ise Kubrat Pulev'i yenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu şartlar gerçekleşirse dev maç için gün sayılmaya başlanacak.

Tyson Fury, Anthony Joshua ile bir maç yaparak boksseverlerin hayalini gerçeğe dönüştürmek istediğini söyledi ancak öncelikle kendisinin ve Joshua’nın bu maça çıkabilmek için rakiplerine odaklanmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Fury, üç ay önce WBC’de ağır sıklet kemerini Deontay Wilder’ı yedinci rauntta mağlup ederek kazanmış, Anthony Joshua ise IBF, WBA, WBO ve IBO kemerlerini Andy Ruiz Jr’ı mağlup ederek yeniden kazanmıştı.

Joshua’nın 20 Haziran’da yapılması planlanan ancak corona virüsü nedeniyle ertelenen maçta bir numaralı meydan okuyucu olan Kubrat Pulev’e karşı kemerlerini korumak zorunda.

FURY, WİLDER’I YENMEK ZORUNDA

Bu yılın sonuna doğru Fury ise Wilder’la yeniden karşı karşıya gelecek. Fury, Sky Sports’a yaptığı açıklamada Joshua ile karşılaşabilmesi için önce Wilder’ı yenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Sözcü-Skor



