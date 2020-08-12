Bolsonaro'dan tepki çeken yorum: Amazon kendini koruyan bir ormandır
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez” dedi. Bolsonaro ayrıca, “Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” teorisini ortaya attı.
Amazon ormanlarını ticari amaçlarla yaktırmakla suçlanan Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, devam eden yangınlar konusundaki açıklamalarıyla büyük tepki topladı.
Bolsonaro, Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) ile hükümet tarafından hazırlanan ve ağustos ayının ilk 10 gününde 10 binden fazla yangın tespit edildiğini ortaya koyan rapor için “Yalan” ifadelerini kullandı.
Söz konusu raporda Ağustos 2019’da çıkan yangınların son dokuz yılın rekorunu kırdığını hatırlatan uzmanlar, bu sene daha şimdiden bu eşiğin aşılmasının alarm verici olduğunu savundu.
Bu verileri reddetmekle kalmayan Jair Bolsonaro, Amazon üzerinde bir uçuş yapılması halinde tek bir yangın bile görülmeyeceğini iddia etti.
“AĞAÇLARIN ÇOĞU HALA YERİNDE”
Amazon ormanlarının korunması adına oluşturulan Leticia Paktı’na imza atan Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Bolivya, Ekvador, Peru, Surinam ve Guyana’nın liderlere hitap eden Bolsonaro, “Herhangi bir ateş, ormansızlaştırılmış çeyrek hektarlık bir arazi bile bulamayacaklar. Amazon'un alevler içinde olduğu bir yalan ve bu hikâyeye karşı gerçek sayılarla savaşmalıyız” dedi.
Brezilya’nın Amazonları korumak konusunda yeterli olduğunu, ‘ağaçların çoğunun hâlâ yerinde olduğunu’ savunan Bolsonaro ayrıca, “Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” teorisini ortaya attı.
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