Bolu eksi 32 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bolu, 19 Ocak gecesi Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu’nda hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak kaydedilirken, Gerede ilçesine bağlı Samat Köyü ise sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 28,9 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

ABANT GÖLÜ BUZ TUTTU

Bolu'nun ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyini de buz kapladı. Abant Tabiat Parkı'nda geçen günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22,2 olduğu tabiat parkında bulunan ve çevresi 7 kilometre uzunluğunda olan gölün yüzeyi buz tuttu. Ziyaretçiler ise göl çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.