BORDER: Turizm bölgelerinde vaka sayısı yerleşik nüfusa göre hesaplansın

25 Şubat 2021 Perşembe, 11:48

Bodrum Turistik Otelciler Derneği (BORDER), Muğla Valiliği'nden kentteki vaka sayılarının kayıtlı nüfusa göre değil yerleşik nüfusa göre hesaplanmasını istedi. Koronavirüs vaka sayısının, Sağlık Bakanlığı tarafından iller bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı olarak açıklandığını hatırlatan BORDER, pandemi nedeniyle Muğla'da kış yerleşiminin arttığına, kentte nüfus yoğunluğunun 2 katına çıktığına dikkat çekti.

BORDER'den Muğla Valiliği'ne yapılan başvuruda, "Bu değerlendirme ile hesaplamada Muğla'da gerçek rakamlardan daha fazla koronavirüs vakası bulunduğu izleniminin doğacağı açıktır. Turizm sezonu öncesinde özellikle iç turizm talebi gerçeği yansıtmayan bu hesaplamalardan olumsuz etkilenecektir." denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın kısıtlamaları kaldırmak için yerel bazda değerlendirme yapacağını anımsatan BORDER, talebinde, "Rakamlar önümüzdeki dönemde kafe, restoran gibi turizmde önemli olan işletmelerin açılabilmesi için kriter olacaktır. Turizm bölgesinde vaka sayılarının kayıtlı nüfusa göre değil yaşayan nüfus üzerinden hesaplanması için gerekiyor" ifadelerine yer verdi.