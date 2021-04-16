Bornova'da istihdama destek: Yüzlerce yurttaşa 'altın bilezik'

16 Nisan 2021 Cuma, 11:07

2020 yılının başından bu yana bin 663 kişi, Bornova Belediyesi’nin aracılığı ile iş sahibi oldu. Altın Bilezik’in iki yönlü bir proje olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “İş arayanlara istihdam sağlarken sektörle işbirliği içinde özellikle ara eleman yetiştirilmesi amacıyla düzenlediğimiz kurslarla meslek sahibi yapıyoruz” dedi.

Altın Bilezik Projesi kapsamında 2021 yılının ilk üç ayında iş arayan 304 kişi, Bornova Belediyesi’ne başvuru yaptı. Çeşitli pozisyonlar için 32 firmanın insan kaynakları yetkilileri ile bu 304 kişinin de aralarında bulunduğu 7.672 üzerinde görüşme gerçekleştirildi. Bu süreçte toplam 435 kişi, Bornova Belediyesi’nin aracılığı ile iş imkanına kavuştu. 2020 ve 2021 yılının geride kalan bölümünde istihdamı sağlanan toplam kişi sayısı 1663 oldu. Altın Bilezik envanterinde 5.684’nin CV'si bulunuyor.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Türkiye’nin en önemli sorunu istihdam ve sektörlerin duyduğu ara elemanlardır. Biz de bu nedenle bu projeyi iki yönlü olarak yürütüyoruz. İstihdam buluşmalarının yanısıra yaptığımız protokollerle pek çok sektöre ara elaman yetiştirmek için eğitimler düzenliyoruz. Bu şekliyle Altın Bilezik iş arayanlar kadar işçi arayanların da başvurduğu bir adres oldu. Bornovalılara daha fazla iş olanağı sağlanmak, istihdama katkı koymak bizi mutlu ediyor” dedi.