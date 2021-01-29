Bornova'da üreticilere 5 bin fidan desteği

29 Ocak 2021 Cuma, 12:52

Kırsal kesimdeki üreticiyi desteklemek ve tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek adına yapılan dağıtımlarda başta zeytin, kiraz ve misket üzümü olmak üzere bir çok çeşit fidan üreticilere hediye edildi. Bornova’nın 12 köy yerleşkesi ile bir tarım kenti olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Taşer, “Yerel yönetim olarak tarımın gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda çiftçilerimizin üretimlerini arttırmaları ve daha kaliteli hale getirmeleri için projeler üretiyoruz. İmkan olan tüm alanlarda da sağlıklı ve sürdürülebilir tarım yaratmak için destek oluyoruz”dedi.

MART AYI SONUNA KADAR 5 BİN FİDAN DAHA

Gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmayı amaçlayan Bornova Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar 5 bin fidanı da ilçenin merkezi yerlerine dikecek. Manolyadan akasyaya, ıhlamurdan turunca, süs eriğinden fıstık çamına kadar bir çok türde fidan Bornova’nın sokaklarını süsleyecek. Başta ana arterler olmak üzere yol kenarları ve park alanlarına ağaç fidanlarının yanısıra mevsimlik çiçek dikimleri de yapılacak.