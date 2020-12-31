Bornova'da yeni yıl öncesi dilek kabinleri kuruldu

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:46

Doğal afetler, koronavirüs pandemisi ve ekonomik krizin damga vurduğu 2020 yılından çıkılırken İzmir'de bir meydana yurttaşların yeni yıl dileklerini iletebileceği kabin yerleştirildi. Bornova Belediyesi'nin "2021'e Açılan Kapı" adıyla hazırladığı özel kabin yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. Hijyen kurallarına dikkat edilen kabinin içine giren yurttaşlar 2021 yılında gerçekleşmesini istedikleri dilekleri sıralayıp düğmeye bastı, çıkan poloroid fotoğraf ve videolarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Birçok yurttaş 2021 yılında pandemiden kurtulmayı isterken, ilk kez dede olacak Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise mart ayında doğacak torununa ve annesine sarılmayı diledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlenceli organizasyonların yer almayacağı yılbaşı öncesinde, İzmir'de ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Bornova Belediyesi, kentin en işlek noktalarından Küçükpark'a yurttaşların yeni yılda dileklerini iletebileceği özel bir kabin yerleştirdi. "2021'e Açılan Kapı" adı verilen ve hijyen kurallarına uyularak hazırlanan kabine giren yurttaşlar, yeni yılda olmasını istedikleri dilekleri sıraladı. Yurttaşlar daha sonra dilek düğmesine basıp çıkan poloroid fotoğraf ve videolarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Özellikle gençlerin uğrak yeri konumundaki meydanın orta yerine konulan kabin, yoğun ilgi gördü. Belediye görevlileri, kabinin içinde ve etrafında hijyen konusunda önlemler alıp yurttaşları da uyardı.

ARTIK MASKE TAKMAK İSTEMİYORUZ

Birçok yurttaş 2021 yılında pandemiden kurtulmayı, artık maske takmamayı, sevdiklerine sarılmayı, iş bulmayı, ekonomik krizden kurtulmayı isterken, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da kabine girip dileğini iletti.

BAŞKAN İDUĞ: DOĞACAK TORUNUMU KUCAKLAMAK İSTİYORUM

Başkan İduğ, 2021 yılının koronavirüsten arınmış bir yıl olmasını dileyerek, “İnsanların annelerine, torunlarına yani tüm sevdiklerine sarılabileceği, huzurlu bir yıl diliyoruz. 2021 yılının Mart ayında ben de ilk kez dede olacağım. Torunuma camdan bakan değil, kucaklayan bir dede olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi'nin koronavirüs nedeniyle geçirilen bu zor günlerde, yılbaşı öncesi yurttaşlara moral vermek amacıyla hazırladığı kabin, 2 gün meydanda kalacak.