Boşanmak isteyen eşini çocuğunun önünde vurdu!

21 Eylül 2020 Pazartesi, 17:44

Ankara'da E.C isimli kadın, 10 yıllık eşi İ.C.’den boşanmak istedi ve aile evine döndü.

Önceki akşam, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 542 Sokakta, kızını parka getiren E.C., boşanmak istediği İ.C.’nin araç ile parka geldiğini gördü. Parkta çocuğunu oynatan kadının yanına giden adam, "Bana bunu yapmayacaktın" diyerek belinden silah çıkarıp E.C.’nin önce sağ bacağına sıktı, sonra bir kere ateş etti ancak bu sefer isabet etmedi. Ardından üçüncü kez sıkınca sol bacağını vurdu.

İ.C., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri ise kadını hastaneye kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına alırken, E.C.'nin olaydan önce kocası hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istediği öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından bir kadın, “Kadın çocuğunu parkta sallıyordu. Dizlerinden yaralandı. O anda ben bayılmışım komşular beni ayılttı" dedi.

Parkın karşısında bulunan binada ikamet eden bir başka kişi ise “Ben 3 ses torpil sessi duydum zannettim. Sonra bağırış çağırış olunca ben de evden çıktım parka koştum. Kadın bacağından vurulmuş, müdahale etmeye çalıştık. Ambulansı aradık ve polisler geldi bizi oradan uzaklaştırdılar. Yanında da küçük bir çocuk vardı. Çocuğu 'annenin ayağı burkuldu' diye kandırıyorlardı. Çok acı bir durumdu. Kadına şiddetin artık önlenmesini istiyorum. Devletimizden artık caydırıcı ceza bekliyorum. Vuran arkadaş hapishaneye girecek 'yok pişmanım' diyecek sonra serbest bırakılacak. Caydırıcı cezalar olursa bu tip olayların önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.