Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Petev, Covid-19'a yakalandı

27 Mart 2021 Cumartesi, 07:55

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya'ya konuk olan milli takıma yapılan PCR testlerinin bugün çıkan sonuçlarına göre, Petev'in Covid-19'a yakalandığı ifade edildi.

Sağlık durumu iyi olan Bulgar teknik adamın, herhangi bir semptom göstermediği aktarıldı.



