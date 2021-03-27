Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Petev, Covid-19'a yakalandı
2022 elemelerinde mücadele eden Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Petev, Covid-19'a yakalandı
Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya'ya konuk olan milli takıma yapılan PCR testlerinin bugün çıkan sonuçlarına göre, Petev'in Covid-19'a yakalandığı ifade edildi.
Sağlık durumu iyi olan Bulgar teknik adamın, herhangi bir semptom göstermediği aktarıldı.
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