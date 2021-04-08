Boyd Sivasspor'da golleri attı, Beşiktaş'a göz kırptı!

Boyd Süper Lig’deki gol sayısını 4’e yükseltti. Kiralık olarak oynayan Boyd, eski takımı Beşiktaş'a geri dönebilir!

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2021 Perşembe, 08:59
Boyd Sivasspor'da golleri attı, Beşiktaş'a göz kırptı!
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DG Sivasspor’un ABD’li futbolcusu Tyler Boyd, Antalyaspor maçında attığı gollerle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 4’e yükseltti. Kiralık olarak oynayan Boyd, eski takımı Beşiktaş'a göz kırptı. 
Süper Lig’de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da Tyler Boyd, müsabakanın 1. ve 36. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki gol sayısını 4’e çıkarttı. Mücadeleye 11’de başlayan Boyd, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de Sivasspor forması altında 10 maçta görev aldı. 1 kez sarı kartla cezalandırılan Boyd, 7 kez de ilk 11’de görev aldı. Boyd ayrıca 586 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi. Amerikalı oyuncu performansını sürdürürse gelecek sezon eski takımına dönebilir!


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