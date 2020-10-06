Bozcaada açıklarında 144 sığınmacı yakalandı

Bozcaada açıklarında 144 sığınmacı Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalandı.

İZMİR / Cumhuriyet
06 Ekim 2020 Salı, 10:32
Bozcaada açıklarında 144 sığınmacı yakalandı
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Çanakkale’nin Bozacada ilçesi açıklarında 144 sığınmacı Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalandı. Çanakkale’den açılan farklı ülkelere mensup sığınmacılar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3 Ekim Cumartesi günü tespit edildi.

Sığınmacıların yurt dışına çıkışlarını düzenleyen şüpheli ise gözaltına alındı.


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