Bozcaada açıklarında 144 sığınmacı yakalandı
Bozcaada açıklarında 144 sığınmacı Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalandı.
Çanakkale’nin Bozacada ilçesi açıklarında 144 sığınmacı Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalandı. Çanakkale’den açılan farklı ülkelere mensup sığınmacılar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3 Ekim Cumartesi günü tespit edildi.
Sığınmacıların yurt dışına çıkışlarını düzenleyen şüpheli ise gözaltına alındı.
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