Bozkırda açan çiçek 20 yaşında

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Kültür sanat dünyasında Hüsamettin Koçan’ı ve projelerini bilmeyen, tanımayan yoktur. Tabii ki bunların en önemlisi Baksı Kültür ve Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi. Hep dinleyip merak ettiğim projeyi, Bayburt yollarını göze alıp Çoruh Nehri’ne tepeden bakan o bozkıra vardığım zaman özümseyip anlayabilmiştim! Doğa şahaneydi ama müze ve yarattığı sinerji paha biçilmezdi. Hele yöre halkının müzeye ve içerdiği sanat, kültüre sahip çıkışı, günlük, yıllık ziyaretçi sayısı çok etkileyiciydi. Hüsamettin Koçan, içinden çıktığı topraklara ve ailesine bir armağan vermek istediğinde aklına gelmişti bu proje. Ve başta kimsenin aklına yatmayan müze, 2010 yılında açıldıktan sonra bir kültür sanat merkezi oluvermiş, 2014 yılında Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü almış, Prof. Hüsamettin Koçan ise aynı yıl TBMM Onur Ödülü’yle taçlandırılmıştı.

SANATLA ZANAAT DUVARLARI

Bu yıl ise “Baksı” projesi 20. yıldönümünü bir yıl sürecek zengin bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Temmuz ayında başlayacak programda yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konser etkinliğinin yanı sıra çeşitli ödüllendirme programları da var. Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, “20. yıl programını oluştururken Baksı’nın Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu hep göz önünde tuttuk” diyor ve ekliyor: “Sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdık. Kendimizi salt seyirlik bir müze olmakla sınırlamadık. Çocuklarla sanat eğitimini, kadın istihdamını, yöresel kalkınmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir model oluşturduk.”

MASKELER VE HEYKELLER

“Baksı”nın 20. yıl programı çerçevesinde ekim ayında, art arda açılacak üç yeni sergiden ilki “20. Yıl için 20 Yapıt” başlığıyla pandemi sürecinin hayatımızın vazgeçilmezi yaptığı “maskeler”. Sergide, 20 sanatçı ve tasarımcının, hem bir kullanım aracı hem de bir kavram olarak maskeyi odağına alan özgün yapıtları yer alacak. On sanatçının ürettiği ve müzenin yanında, açık havaya yerleştirilecek 10 heykel ise bir diğer sergi. Baksı Tepesi’nden Çoruh’u seyredecek heykellerin sanatçıları arasında Hüsamettin Koçan da var. Üçüncü sergi ise Osman Dinç’in “Gözlem Evi” başlıklı sergisi.

KADINLAR İÇİN

20. yıl kutlamalarında kadınlar da unutulmadı. Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın geliştirdiği büyük bir proje; Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan, uluslararası ödüllü “Kadın İstihdam Merkezi” binasının temeli 2021 mayısında atılacak. Şimdi tek isteğim, çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarının aynı çatı altında birleşmiş olduğu gibi, şehirliyle köylünün de aynı anda gezip eserleri aynı hayranlıkla incelediği; Bayburt’un bile 45 km. uzağındaki bu atipik müzeye tekrar gitmek, o sessiz ve huzur dolu tepeden karşı dağlara bakmak, yeni sergilerin tadını çıkarmak! Müze sadece İstanbul’da, sergi sadece büyükşehirde mi olurmuş diyen ve bu projesini 20 yıldır büyük emekle yaşatan Hüsamettin Koçan Hoca’ya ve sanatçılarına destek çıkmak!