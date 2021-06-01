Brezilya, Çin menşeili Sinovac aşı araştırmasının sonuçlarını açıkladı
Bloomberg'in haberine göre, Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki bir kasabada, Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısı denedi.
Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki 45 bin kişilik bir kasaba olan Serrana’da Çin menşeili Sinovac’ın koronavirüs aşısı denendi. Sinovac’ın aşısının, klinik testlerde beklenenden daha etkili bir şekilde Covid-19’u kontrol edebileceğini gösterdi.
Araştırma, Sao Paulo eyalet yönetimi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, toplu aşılamadan 5 hafta sonra Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 95 oranında düştüğü görüldü.
Semptomatik vakaları yüzde 80, hastaneye yatışları ise yüzde 86 oranında önlediği belirtildi.
Bloomberg’in haberine göre, kasaba sakinlerinin yaklaşık yüzde 75'i tam aşılıydı; hedef yetişkin popülasyonun 95'inin aşının her iki dozunu aldığı aktarıldı.
Video Haberler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- Nestle'nin şirket içi yazışmaları ifşa oldu
- 'Ciddi oranda tehlike arz ediyor!'
- Dikkat! Meteoroloji saat verdi