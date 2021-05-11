Brezilya’da eyaletlerden hamile kadınlar için aşı kararı

11 Mayıs 2021 Salı, 17:08

Brezilya'da eyaletler, hamile bir kadının koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından hamilelere koronavirüs aşısı yapımını durdurdu.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) gebe kadınlarda AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Rio De Janeiro Eyaleti Sağlık Bakanı Alexandre Chieppe eyalette gebe bir kadının AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından yetkililer olayı incelemek için soruşturma başlatmıştı.