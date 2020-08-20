Britanya Adalarında 23 bin yıllık sanat eseri bulundu!
Araştırmacılar, soyut tasarımlarla oyulmuş taş parçalarının, Britanya Adalarında bilinen en eski sanat eseri olduğunu söylüyor. Eserin, 23 ila 14 bin yıl önce İngiltere ve Fransa arasındaki Jersey adasında yaşayan avcı-toplayıcılar tarafından yapıldığını belirtiliyor.
Çeviren: Zeynep Çam
Londra Doğa Tarihi Müzesi, Newcastle Üniversitesi ve York Üniversitesi'nden bilim insanları, Britanya Adalarının güneydoğusunda yapılan keşiflerden bu yana tarih öncesi işaretleri analiz ediyorlar.
Bulgularını Plos One dergisinde yayınlayan araştırmacılar, bulunan tableti, Britanya Adaları'ndaki sanatsal anlatımın en eski kanıtı olarak değerlendiriyorlar.
Bulgulara göre, tabletler, son Buz Devri'nin zirvesinden sonra İberya'dan (modern İspanya ve Portekiz) ve güney Fransa'dan yayıldığı düşünülen bir avcı-toplayıcı kültür olan Magdalenliler tarafından yapıldı.
DEKORATİF TABLETLER
Araştırmacılar tarafından keşfedilen tasarımlar, tabela olarak bilinen küçük dekoratif tabletlere kazınmış halde bulundu. Esere benzeyen örnekler daha önce Fransa, İspanya ve Portekiz'de keşfedilmişti. 2014-2018 yılları arasında Jersey'deki Les Varines'de 10 tablet gün yüzüne çıkarılmıştı.
Tasarımlar aşağı yukarı paralel, uzun, kavisli kesikler ve düz çizgilerden oluşmakta. İki tip işaretin, muhtemelen aynı aletlerle aynı oymacı tarafından üretildiği düşünülüyor.
"İŞLEVSEL AMAÇLI DEĞİL"
Araştırmada yer alan, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Silvia Bello, "Kavisli, eş merkezli tasarımlar da dahil olmak üzere hatların çoğu, katmanlı veya tekrarlanan kesiklerden yapılmış gibi görünüyor. Bu durum taşların işlevsel bir amaç için kullanılan taşlardan olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Magdalenian dönemi mağara resimleri, çizimler, alet ve silah dekorasyonlarının yanı sıra taşların ve kemiklerin üzerine kazınmış çeşitli figürleri de içine alacak şekilde, erken dönem sanatının geliştiği dönemlerden biri olarak değerlendiriliyor.
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