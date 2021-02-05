Bu binalarda nasıl oturalım!

05 Şubat 2021 Cuma, 09:23

Kentte en çok yıkımın olduğu Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi Özgür Sitesi’nde bulunan üç blokta yaşayan vatandaşlar depremde ağır hasar alan evlerin içinin kullanılamaz hale gelmesi ve kolonların hasar görmesine rağmen hafif hasar yönünde rapor verilmesine tepki gösterdi.

İTİRAZ ETTİLER

Mağdur olduklarını ve tekrar binalarda inceleme yapılması gerektiğini, yaptıkları basın toplantısı ile anlatan depremzedeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın binaları için verdiği raporun geçerli olmadığını, ikinci kez inceleme yapılmasını talep etti.

Apartman sakinleri adına açıklamayı yapan B Blok Yöneticisi Abdurrahman Nalcı, “Bakanlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, üç bloktan oluşan Özgür Sitesi hafif hasarlı binalar sınıfına girdi. Biz, itiraz ettik. İtiraz sonucunda yeniden inceleme yapıldı. A2 Blok incelemesine gelen görevliler orta hasar verdiler. 13 Ocak 2021 günü Mansuroğlu Mahallesi Muhtarlığı’nda askıya çıkan listelerde bizim binalar orta hasarlı olarak ıslak imza ile yer aldı. Ertesi gün aynı blok az hasarlı olarak değiştirildi. Yanlışlıkla yazıldığını söylediler. Oysa Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın sitesindeki resimlerde kolonlardaki diagonal çatlaklar açıkça görülüyordu” dedi. Binaların oturulamaz halde olduğunu söyleyen Nalcı, “AFAD’ın deprem hasar tablosunda duvar çatlakları ve kolon kirişlerde kılcal çatlaklar orta hasar kriteri olarak yazılmaktadır. A ve C bloklarımızın tümünde yoğun olarak kirişlerde bizim gözlemlediğimiz kılcal çatlaklar vardır. En son 5.1’lik depremden sonra çatlakların sayısında artışlar rahatça görünüyor. Bu raporu yazanlar, bu binalara girip oturabilirler mi?” diyerek tepki gösterdi.

TEKRAR İNCELEYİN

Site sakinlerinin sesinin duyulmasını isteyen Nalcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine çağrı yaparak, “AFAD’ın hasar kriterlerine göre orta hasarlı olan binalarımızın yeniden incelenerek hasar tespitinin yapılmasını istiyoruz. Bu haliyle tamirat tadilat yapılarak oturulabilecek raporu verilen binalarımızda can kaybı yaşamak istemiyoruz. Yeniden inceleme yapılsın. Son günlerde meydana gelen artçı depremlerin altında kalıp ölmek istemiyoruz” diyerek yeniden inceleme ve hasar tespitinin yapılmasını istedi.