Bu defa geçiş garantisi tuttu ama cebimizden yine para çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde günlük araç geçiş garantisinin 'rekor' düzeye çıktığını duyurdu. Karaismailoğlu'na yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, ''24 Temmuzda vergilerimizle ödenecek tutar yaklaşık 5.3 ile 14.3 Milyon TL arası. Bir tweet de cebimizden para çıkmadığı gün olursa atın lütfen” ifadelerini kullandı.
AKP'nin yap-işlet-devret modeli ile yaptırdığı ve ‘müşteri garantisi’ verdiği yollar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden 24 Temmuz tarihinde Osmangazi Köprüsü'nde 'rekor' geçiş garantisi tutturulduğu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Geçiş garantisi 40.000 eşdeğer araç olan Osmangazi Köprüsü’nde 24 Temmuz tarihinde; Otomobil 64.406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yukarı eğilim gösteren grafik yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı” dedi.
‘CEBİMİZDEN YİNE PARA ÇIKTI’
Karaismailoğlu'na yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota ise, Ulaştırma Bakanı’nın açıklamasına karşılık Osmangazi Köprüsü için sözleşme geçiş ücretinin 370 TL, vergi mükellefi destekli geçiş ücretinin ise 147.5 TL olduğuna dikkat çekerek, “Fark 222.5 TL. Günlük garanti tutarı; 14.8 Milyon TL. 24 Temmuzda vergilerimizle ödenecek tutar yaklaşık 5.3 ile 14.3 Milyon TL arası. Bir tweet de cebimizden para çıkmadığı gün olursa atın lütfen” ifadelerini kullandı.
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