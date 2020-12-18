Bu fabrikada yalnızca kadınlar istihdam edilecek
Aydın'da Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi’nde inşa edilecek olan Tarımsal Ürün Fabrikası’nın yapımına başlandı. Yalnızca kadınların istihdam edileceği fabrikada Efeler’in tarım ürünleri işlenecek.
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınlara söz verdiği, yalnızca kadınların istihdam edileceği ve Efeler’in yerli tarım u¨ru¨nlerinin katma değer kazanacağı Tarımsal Üru¨n Fabrikası’nın yapımı, Başkan Atay’ın start vermesiyle başladı. Törende, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak, Şahnalı Mahallesi’nden kadın üretici Kübra Solak ve Efeler Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Gamze Kaynar proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Fabrikamızda kadınlar; yaş incir reçeli, kestane şekeri, turşu ve salça üretip; enginar, pancar ve ceviz gibi tarımsal ürünleri işleyecek. İstihdam sağlanacağı gibi, tarım ürünlerine katma değer kazandırılacak. Çok kısa zamanda binanın bitip, makinelerin yerleştirilmesiyle üretime başlayacağız” dedi.
Efeler Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Gamze Kaynar, proje içeriğiyle ilgili bilgiler vererek, şöyle konuştu:
“Tesisimiz, ilçemizde yetişen enginar, incir, kestane gibi yöresel ürünlerin mevsimine göre farklı zamanlarda işlenmesine imkan verilecek şekilde tasarlanmıştır. Üretimde çalışacak personeller için binaya giriş bölümünde ihtiyaçlarını karşılayacakları şekilde giyinme-soyunma alanları, lavabo ve tuvaletler, çamaşırhane, toplantı odası ve idari ofis, muhasebe odası, yemekhane, mutfak ve dezenfeksiyon alanı gibi birimler tasarlanmıştır. Ayrıca yapıda çok amaçlı üretim tesisi için gerekli olan teknik hacimler de bulunmaktadır.”
Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi’nde inşa edilecek olan Tarımsal Üru¨n Fabrikası’nın yapımına başlandı. Kentin yöresel u¨ru¨nlerinin Efelerli kadın çalışanların ellerinde şekilleneceği fabrikada ilk adım atıldı.
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