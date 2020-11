“Bu karikatürü ‘biz’ yaptık!”

06 Kasım 2020 Cuma, 00:20

- Yunus Nadi Karikatür Ödülü’nü kazandınız. Aynı zamanda öğretmenlik yapan çağdaş bir karikatür sanatçısısınız. Daha önce de ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında ödülleriniz var. Eserlerinizde sizi harekete geçiren ana temalardan bahseder misiniz?

Genelde evrensel konuları işliyorum... Ki bunların başında "Adalet" geliyor. Kadına şiddetin bu denli artmasındaki etkenin de adaletsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Eksik, yetersiz adalete güvenenler ilk çare olarak şiddeti görüyorlar. Az gelişmiş ülkelerdeki şiddetin bu denli başgösteriyor olmasının asıl sebebi ise eğitimsizlik ya da yetersiz eğitimdir.

‘KARİKATÜR MUHALİF OLMALIDIR’

- Karikatürün muhalif, eleştirel doğası, her dönem egemenlerin hışmına da uğradı, uğruyor. Karikatürün bu güçlü doğasına ilişkin yorumunuz?

Karikatürü var eden en önemli etken, muhalifliktir... Her daim her iktidara, insanlık dışı her uygulamaya karşı dik durmayı gerektirir. Sonuçlarına katlanmayı göze alarak...

- Ödüle değer görülen eserinizin ana temasında, "kadın" var. Kadının halleri, emeği, sömürüsü, cinayetleri göze çarpıyor. Eserinizi oluştururken, temel derdiniz neydi? Ve bu eserin adı var mı?

"Kadına şiddet" konusunda diyebilirim ki; "Herkesin derdi benim de derdim." Çünkü hayatımızı güzelleştiren varlıklar zarar gördükçe bizim de yaşayacak güzel günlerimiz şimdiden tükeniyor demektir. Eserime, "ESERİMİZ" adını vermek çok uygun bence...

EĞİTİM, DÜNYAYI VE KARİKATÜRÜ ŞAŞIRTACAKTIR

- Bu soruyla bağlantılı olarak, çizerken ve düşünürken dünyanın ve ülkenin gündeminden farklı olmayan, tam da dertleri bunlar olan bir anlayışın izleyicisisiniz siz de. "Yaşadığımız dünya, karikatürün çizdiği dünyayı daha ne kadar şaşırtabilir?" sorusuna ne yanıt verirsiniz?

Yaşadığımız dünya ile karikatürün çizdiği dünyayı paralel doğrultuda görüyorum. Her ikisini de şaşırtacak olan şeyin "EĞİTİM" olduğunu düşünüyorum ama hakça, adilce, eşitçe, nitelikli, insan merkezli, sevgi, saygı ve hoşgörü temelli bir eğitim.

- Yunus Nadi ödülleri sizin için ne anlam ifade ediyor? Ülkemizin kültür ve sanat ikliminde önemli bir yeri olan bu ödüllerden karikatürü almış olmak, bundan sonraki karikatür hayatınızda ne gibi izlek oluşturacak?

"Yunus Nadi Ödülleri"nin geniş bir yelpazede roman, şiir, sosyal bilimler araştırması, karikatür, öykü ve fotoğraf sanatını kapsıyor olması, 75 yıldır sanatçıları ve eserlerini bir araya getirmesinden dolayı çok önemli ve prestijli bir yarışma... Ben de önemli bir kazanım olarak gördüğüm bu ödülü almaktan dolayı, mutluyum, gururluyum. Emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonra da önceki gibi... durmadan, bıkmadan, yılmadan; dertsiz başıma dünya dertlerini alarak çalışmaya devam edeceğim. Teşekkürler...

ÖNDER ÖNERBAY: 1971 Giresun / Görele'de doğan Önerbay, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim bölümünü bitirdi. Ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında çeşitli derecelerde ödüller aldı. 5 kişisel resim, 2 kişisel karikatür sergisi açtı. Halen Balıkesir Edremit'te Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmenliği yapıyor.