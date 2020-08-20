Bu masal şimdiki zaman!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 23:37

SEMENDER SÖYLENCESİ

Değişen koşullarda insanın değişmeyen insanlık hallerini geçmiş zaman dili ile anlatan bu masal aslında şimdiki zaman.

Yetim kavaf çırağı Laki’nin Mösyö Lütfü, Teodora’nın Telli Turna olduğu zamanda, Rumeli’nden göçüp gelen Begoviçler’in öyküsü, ayaklarında adam boyu hediklerle karlar içinde bir birine sırt veren Gedo ile Sarkis’in, Taşnaklarla Hamidiye Alaylarının çağrılarıyla parçalanan hayatları...

Manisa Çiftliği’nin hanım ağalarının eşkiya baskınlarında yıkılan konaklarında kan gölünde boğulmalarının, Nineveli Zelin ile Maruni Abhat’ın; adalet, müsavat, hürriyet tekneleriyle Karadeniz’de süzülüp gelenleri hayalleyen mülazımların...

Gözleri çıralı atlıların, saflıklarından gayri hiçbir zırhları olmayan kırlangıçların, kara aslanın tekin olmayan ruhunun...

Napolyon’un genarali Kleber’i yatağında haklayan Suriyeli Süleyman’ın...

Geberenin, yanarcanın, camgöz ahtapotların, açgöz Elanor’la pozitivist Halil’in...

Silah kaçakçısı kel Süleyman’ın, Semira ile torun Abhat’ın, güneş görmeyen koyakların çocuklarına mektepler açanların öyküsü...

Okudukça, anlayıp anlamlandırıldıkça bugüne erişiyor.

Bütün bunlar bir söylenceden doğmuştur. Ateşte yaşamayı beceren tek canlı; semenderin söylencesinden.

Mucize Özünal’ın romanı Semender’in Söylencesinin kişileri büyük alt üst oluşların, devrimlerin karşı devrimlerin, isyanların, ihanetlerin yaşandığı, haritaların yeniden çizildiği zamanlardan kitlelerin içinden seçilmiş, tipleştirilmiş.

Yer yer fantastik, büyülü gerçeklik biçiminde, ironiye de başvurarak halk dilini yazınsal çerçeve içinde sunuyor.

Semender Söylencesi / Mucize Özünal / Cumhuriyet Kitapları / 336 s.