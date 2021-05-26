Bu şehirde yüzler gülüyor

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:51

Dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarında da en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Bilecik Belediyesi bu zorlu işin altından başarıyla kalktı.

Belediye geniş çaplı bir memnuniyet anketi düzenledi. Ankette Bilecik halkının %83,1’lik kısmının belediyenin hizmetlerinden tamamen memnun olduğunu ortaya koydu.

Memnuniyet anketine toplam 11 bin 571 kişi katıldı. Katılımcıların 9 bin 569'u belediyenin hizmetlerinden ‘tamamen memnun’ olduklarını belirtirken, ankete katılan bin 255 kişi ise hizmetlerden ‘kısmen memnun’ olduğunu söyledi.

Konu hakkında konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin “Anket sonuçları bizim için oldukça sevindirici… ’Bilecik’e Baharı Getireceğiz’ mottosuyla çıktığımız bu yolda halkımızın yüzünü güldürdüğümüzü ve onları memnun edebildiğimizi görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Halkımızın %83,1’i tamamen, %10,9’u ise çalışmalarımızdan kısmen memnun… Amacımız bu memnuniyeti şehrin tamamına yaymak için hizmetlerimize son hızla devam etmek” dedi.