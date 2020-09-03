BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap Dergi, 1594’üncü sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte… Bu sayımızın kapağında son kuşak öykü yazarları arasında özel bir yer tutan, yeni yayımlanan Yalnızlık Korkusu ile de okurları günümüz insanının varoluş ve yabancılaşma eksenindeki iç dünyasına ve arayışlarına odaklanan öykülerle buluşturan Neslihan Önderoğlu var. Nilüfer Altunkaya'nın yazısı,,,
- BUGÜN yayımlanacak 1594'ünc
sayımızın kapağında son kuşak öykü yazarları arasında özel bir yer tutan
Neslihan Önderoğlu var. Yeni yayımlanan Yalnızlık Korkusu günümüz insanının
varoluş ve yabancılaşma eksenindeki iç dünyasına ve arayışlarına odaklanan
öyküler içeriyor. Önderoğlu’nun öyküleri günümüz insanına bakışı kadar anlatım
olanaklarını zenginleştiren yapılarıyla da ilgi çekiyor. Önderoğlu’nun yeni
öykülerini Nilüfer Altunkaya inceliyor.
- Oğuz Demiralp 2019 yapımı
Sefiller filminden yola çıkıp günümüz Fransız toplumu ve dünyasındaki adaletsiz
düzenlere bakıyor.
- Deniz Yılmaz iki büyük
yaratıcının, heykelci Rodin ile şair Rilke’nin yollarının kesişmesi ve
birbirlerini nasıl etkilediklerinin öyküsünü anlatan Hayatını Değiştirmelisin’i
tanıtıyor.
- Feridun Andaç günümüz
edebiyat dünyasının önemli bir ismi olan Philippe Soller’i ve yaratı dünyasını
inceliyor.
- Sadık Aslankara, Esen
Armağan Özakbaş’ın Mimoza, Oğuz Dinç’in Gün İzleri ve Albert Camus’un
Yabancı’sının dünyalarından izlenimler aktarıyor.
- Mumusun, Anadolu’nun orta
yerinde, Ürgüp’ün, Türklerle Rumların bir arada kardeşçe yaşadığı Bahçeli
köyünün unutulmaya yüz tutan eski adı. Halit Ultav’ın; İncik Yusuf ve
torunlarının günümüze uzanan yaşam öyküsünü anlattığı aynı adlı romanını Ahmet
Güryüz Ketenci inceliyor.
- Mehmet Şerif Uğurlu
insanın yeryüzündeki varlığının geçmişini araştıran bir çalışmaya, Caner
Kerimoğlu’nun Neandertaller Konuşur muydu?’yu dikkatimize sunuyor.
- Dil sorunlarının içinden
çıkılmaz bir kaosa sürüklendiği günümüzde Levend Kılıç, Fotoğraf ve Sayısal
Görüntü Terimleri’ni yayımlayarak bu alanın sözcük dağarcığının dökümünü
gerçekleştirdi. Kitabı Gülbin Özdamar Akarçay tanıtıyor.
- Raşit Gökçeli’nin 4.
Endüstriyel Devrim ve Mimarlık kitabını günlük hayatımızın yakın gelecekte
uğrayacağı değişimleri öngörüyor.
- Çocuk sayfamızda Bengisu
Gençay’ın Zem Sesini Arıyor’unu Hafize Çınar Güner tanıttı.
- Kitapçı ve Bulmaca
köşelerimiz de her hafta olduğu gibi dopdolu.
Kitap
Dergi, 1594’üncü sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…
İyi
okumalar.
Turgay Fişekçi
Video Haberler
- 'Salgın kontrol altında' sözlerine görüntülü yanıt
- Koca'nın Erdoğan mitingine verdiği yanıta tepki
- Market sahibine 'bana tecavüz ettiğini söylerim' tehdidi
- Nagehan Bıyıklı'yı darp eden şüpheliler kamerada
- Özgür Özel'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
- İki grup birbirine girdi, kavga anı kameraya yansıdı
- İnce hakkında ihraç dilekçesi veren kişi konuştu
- Belediye binasında VIP doğum günü partisi!
- Anlı'nın programında kadınlara yönelik skandal sözler