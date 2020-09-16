BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:46

- BUGÜN yayımlanan 1596’ıncı sayımızın kapağında günümüz romancıları arasında özel bir yeri olan Ayfer Tunç yeni romanı Osman ile yer alıyor. Romanın kahramanı Osman gece yarısı bir kamyonun çarpması sonucu sokak ortasında ölüyor. Kamyon günümüz toplumu için güçlü bir simge. İnşaat döküntülerinden Susurluk’a kadar geniş bir çağrışım alanı var. Osman bir yok oluş hikâyesi. Toplumumuzda 80’lerden buyana gün gün yok olmakta olan nice şeyler gibi. Yok oluşun getirdiği acımasızlığı okuruna derinden duyumsatan bir roman. Gamze Akdemir’in söyleşisi…

- Oğuz Demiralp neredeyse alanında tek başına ürünler veren resim eleştirisinin ve deneme yazarlığının önemli ismi Mehmet Ergüven’i konu ediniyor.

- Feridun Andaç, yaratıcılığı ve yazarlığı kadar hayatıyla da büyük ilgi uyandırmış Romain Gary’nin dünyasını anlatıyor bizlere.

- Sadık Aslankara, Arife Kalender’in ilk romanını, Sedef Betil’in yeni öykü kitabını ve Natalia Ginzburg’un, İtalya’nın faşizm günlerini anlattığı Bütün Dünlerimiz romanını tanıtıyor.

- Taş - Kâğıt Makas’ta bu hafta Burcu Yılmaz, Astrid Frank’in Görünmez Uli adlı kitabı üzerinden

akran zorbalığını merceğe alıyor.

- Çocuk ve genç edebiyatın öne çıkan örneklerinin sunulduğu Kitapçı adlı köşemizde üç yeni kitap inceleniyor.

- İsmail Çakmak çağın önemli düşünürlerinden Emile M. Cioran’ın yeni yayımlanan Zamana Düşüş kitabı çevresinde düşünce dünyasına değiniyor.

- Çağatay Yaşmut, yarattığı Osmanlı hafiyesi tipi ile polisiye yazında farklı bir yol açan Ayfer Kafkas’ın iki romanını inceliyor.

- Elçin Poyrazlar, Fransız oyun yazarı, romancı, senarist Yasmina Reza’nın polisiye ezberlerini bozan, 2016’da Fransa’nın prestijli Renaudot Ödüllü kitabı Babil’i merceğine alıyor.

- Ebru Elbaşıoğlu İtalyan yönetmen Fausto Brizzi’nin Bir Vegan ile Evlendim adlı kendi yaşamöyküsünden yola çıktığı anlatısındaki veganlık hâllerini anlatıyor.

- Sevda Fidan Eduardo Galeano’nun Latin Amerika’nın yüzyılını anlattığı Ateş Anıları’ndan söz ediyor.

- Vitrindekiler yepyeni okuma önerileriyle okurlarını bekliyor.

- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca sizi yeni bir düşün trafiğine daha davet ediyor.

Kitap Dergi 1596’ıncı sayısıyla BUGÜN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

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