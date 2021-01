Buket Uzuner: 78 kuşağı inatçı gururlu insanlarız, vazgeçmiyoruz

"Kızlarımıza ve her yaştan kadınlarımıza adına “Kız Neşesi” dediğim, sadece dişi insana vergi o içlerindeki büyük enerji ve güç kaynağını asla ama asla öldürmemelerini öğütlerim. Dünyadaki ne tüm felaketlerden sonra insanlığın devamını, çocukların ve yaşlıların hayatta kalmasını, her koşulda hayatı düzene sokup, çekip çevirebilen, yeni yaşamlarla geleceği bereketlendiren, esirgeyen, koruyan, taş kaynatıp çorba, ot ezip merhem, ninni söyleyip uyku veren ve bu dünyanın en zor işlerini her yaşta cıvıl cıvıl neşesi, kız kardeş dayanışmasıyla başaran kadının tükenmez enerjisi “Kız Neşesi”dir. O sizin yüreğinizdir. Sakın onu ne babanızın ne kocanızın ne ağabeyinizin veya oğlunuzun öldürmesine izin vermeyin."