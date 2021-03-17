Bülent Uygun'dan tepki çeken Atatürk açıklaması

Uygun, Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçilmesinden önce kendisine destek verdiğini, seçimlerden sonra da Hakan Şükür ile kendisini ziyaret ettiklerini söyledi. Bundan sonra siyasetle ilgisi olmadığı için fazla görüşmediklerini vurgulayan Rizespor teknik direktörü, Erdoğan'ın sadece Rizespor ile değil tüm ülke sporuyla yakından ilgilendiğini kaydetti.