Uygun, Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçilmesinden önce kendisine destek verdiğini, seçimlerden sonra da Hakan Şükür ile kendisini ziyaret ettiklerini söyledi. Bundan sonra siyasetle ilgisi olmadığı için fazla görüşmediklerini vurgulayan Rizespor teknik direktörü, Erdoğan'ın sadece Rizespor ile değil tüm ülke sporuyla yakından ilgilendiğini kaydetti.
Bülent Uygun'dan tepki çeken Atatürk açıklaması
Rizespor Teknik Direktörü Uygun, "Bugün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam sayın beyfendiyi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği planladığı bütün projelere baktığımız zaman onların hepsini göre ve takdirle karşılar" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, katıldığı bir TV programında ilginç açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ile yaptığı görüşmeyi de açıklayan Uygun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için de yadırganan ifadeler kullandı.
"ERDOĞAN'I ALNINDAN ÖPER"
Uygun, şöyle konuştu: "Bugün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam sayın beyfendiyi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği planladığı bütün projelere baktığımız zaman onların hepsini göre ve takdirle karşılar."
"RİZESPOR İLE YAKINDAN İLGİLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize ile de yakından ilgilendiğini vurgulayan Uygun, "Galip gelince tebrik etmek için aradı kendisi sağ olsun.. 'Rizesporumuza hoş geldin, ben inanıyorum ki çocuklarla beraber Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacaksınız' dedi Cumhurbaşkanı. Allah beyfendiye güç versin. Canımızdan can versin" diye konuştu.
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