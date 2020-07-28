Bulgaristan 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak
Bulgaristan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşeterek, 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak.
Koronavirüs salgını nedeni ile ekonomisi turizme dayalı birçok ülke krizin eşiğine geldi. Bulgaristan da turizme dayalı ekonomisini canlandırmak için adım atarak, 10 ülkeden turist kabul etmeye hazırlanıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren 10 ülkeden gelen ve 72 saat önce yapılmış negatif Covid-19 test sonucu olan yolcuların ülkeye kabul edileceğini duyurdu.
Yolcuları ülkeye kabul edilecek 10 ülke şöyle:
- Sırbistan
- Kuzey Makedonya
- Arnavutluk
- Kosova
- Bosna Hersek
- Karadağ
- Moldova
- İsrail
- Kuveyt
- Ukrayna
Bakanlık, Ukrayna’dan gelen yolcuların 30 Temmuz’dan itibaren aynı şartlar altında ülkeye girişlerine izin verileceğini açıkladı. Bulgaristan’da toplam koronavirüs vaka sayısı 10 bin 427’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 340’a ulaştı.
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