Bulgaristan 10 ülkeden yolcu kabul etmeye başlayacak

28 Temmuz 2020 Salı, 13:41

Koronavirüs salgını nedeni ile ekonomisi turizme dayalı birçok ülke krizin eşiğine geldi. Bulgaristan da turizme dayalı ekonomisini canlandırmak için adım atarak, 10 ülkeden turist kabul etmeye hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren 10 ülkeden gelen ve 72 saat önce yapılmış negatif Covid-19 test sonucu olan yolcuların ülkeye kabul edileceğini duyurdu.

Yolcuları ülkeye kabul edilecek 10 ülke şöyle:

Sırbistan

Kuzey Makedonya

Arnavutluk

Kosova

Bosna Hersek

Karadağ

Moldova

İsrail

Kuveyt

Ukrayna

Bakanlık, Ukrayna’dan gelen yolcuların 30 Temmuz’dan itibaren aynı şartlar altında ülkeye girişlerine izin verileceğini açıkladı. Bulgaristan’da toplam koronavirüs vaka sayısı 10 bin 427’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 340’a ulaştı.