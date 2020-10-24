Bulgaristan Başbakanı Borisov kendini karantinaya aldı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 02:55

Sofia Globe gazetesinin aktardığına göre, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bugün Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Borisov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle görüşmemden önce yaptığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını bildirdi.

Bulgar lider, “Bakan Yardımcısı Nankov, 16.00’da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bana bildirdi. RZI yetkililerinden talimat bekliyorum ve o zamana kadar kendimi karantinaya alıyorum. En son beş gün önce temas ettik” diye yazdı.