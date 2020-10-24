Bulgaristan Başbakanı Borisov kendini karantinaya aldı
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Nankov’un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını öğrendikten sonra kendisini karantinaya aldığını duyurdu.
Sofia Globe gazetesinin aktardığına göre, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bugün Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi.
Borisov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle görüşmemden önce yaptığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını bildirdi.
Bulgar lider, “Bakan Yardımcısı Nankov, 16.00’da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bana bildirdi. RZI yetkililerinden talimat bekliyorum ve o zamana kadar kendimi karantinaya alıyorum. En son beş gün önce temas ettik” diye yazdı.
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