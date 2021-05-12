Bulgaristan’da teknokratlar hükümeti göreve başladı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:38

Ülkede 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından hükümet kuramayan 45. Parlamentonun feshedilmesi üzerine emekli General Stefan Yanev’in başbakanlığındaki geçici hükümetin ana görevi 11 Temmuz'daki erken seçimi gerçekleştirmek olacak.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende konuşan Radev, yeni başbakan ve kabine üyelerini tanıtırken, "Toplumumuz, otoriter ve rüşvetçi bir yönetim düzeninden çıkıyor" dedi.

Radev’in "demokratik güç birliği hükümeti olarak" tanıttığı Stefan Yanev kabinesindeki bakanların, ülkenin tüm siyasi yelpazesini temsil eden kendi alanında kanıtlanmış uzmanlardan oluştuğunu belirtti.

'ZOR AYLAR BEKLİYOR'

Cumhurbaşkanı Radev, müstafi Başbakan Boyko Borisov’un yönetimini ima ederek, "Bizleri, ağır bir mirasla yüzleşeceğimiz, eski statükonun direniş göstereceği zor aylar bekliyor" diye konuştu.

Boş sözler vermeyen bir insan olduğunu belirten yeni Başbakan Stefan Yanev de konuşmasında, "Hükümetimiz, vatandaşların karşısında tam şeffaflık ve sorumluluk içinde çalışacak. Yasaların üstünlüğünü esas bilerek, toplumun yararında görev yapacağız" dedi.







