Bulu'nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci'nin ilk hedefi Can Candan oldu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci, akademisyen Can Candan'ın görevine son verdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 21:57
Bulu'nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci'nin ilk hedefi Can Candan oldu
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Bulu'nun ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör vekili olarak atanan Naci İnci'nin ilk icraatı akademisyenlerin derslerine son vermek oldu. İnci, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan'ın görevine son verdi.

Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan "vekaleten" son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum" diyerek kendisine gönderilen yazıyı paylaştı.

Candan, kararın ardından yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Tabii ki kabul etmiyorum, vazgeçmiyorum" dedi.


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