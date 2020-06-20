Burak Yılmaz, artık sonuna kadar Beşiktaşlı!
Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübü'nün kongre üyesi oldu.
Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübü'nün kongre üyesi oldu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizlispor maçı için kamp yapılan otelde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi. Burada Beşiktaş’ın 32717 sicil numaralı üyesi olan Burak Yılmaz’ın kongre üyelik kartını da veren Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu.
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