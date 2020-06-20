Burak Yılmaz, artık sonuna kadar Beşiktaşlı!

20 Haziran 2020 Cumartesi, 20:22

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübü'nün kongre üyesi oldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizlispor maçı için kamp yapılan otelde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi. Burada Beşiktaş’ın 32717 sicil numaralı üyesi olan Burak Yılmaz’ın kongre üyelik kartını da veren Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu.



