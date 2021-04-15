Burak Yılmaz Lille'e iki Türk futbolcu önerdi
Fransa'da oynadığı futbol ile adından söz ettiren milli futbolcu Burak Yılmaz Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Sahada yaşın önemli olmadığını söyleyen tecrübeli golcü "Genç oyunculara saha içerisinde ve dışarısında örnek olmak zorundayım. Genç bir oyuncu bana baktığında tecrübeyi görecek ama özellikle performans da görecek. Çünkü, sahada 'ağabey' diye bir kavram yoktur. Maç sırasında 18 yaşındaki bir futbolcu da aynıdır, 30 yaşındaki futbolcu da. 30 yaşındaki biri sadece daha fazla kilometre yapmıştır. Ayrıca, ben de genç oyunculardan çok şey öğreniyorum. Bu iş karşılıklı." dedi.
"BEN ZAFER İSTİYORUM"
Sözlerinden çok performansının konuşulmasını isteyen Burak "Takımda Jose, Benjamin, Mike ve benim gibi tecrübeli oyuncular da var, çok genç oyuncular da. Burada güzel bir karma var. Ben sözleriyle değil performansıyla konuşan bir lider olmak istiyorum. Ben zafer istiyorum. Mücadele ederim. Ben herkese kazanmak istediğimi göstermek isterim." dedi.
NEDİR BU 'AĞABAEY' KAVRAMI?
"Takım içerisinde 'Ağabey' dediğiniz kavram, gençlerle tanışacak, iletişim kuracak, gelişmelerine yardımcı olacak, onlarla birlikte çalışacak ve mükemmeliğe ulaşmalarına yardımcı olacak. Bunların hepsini de nezaket içerisinde yapacak. Sportif ve kişisel açıdan, çok iyi bir yıl geçiriyorum. Oldukça zor ilk 1, 1.5 ay geçirdim. Neyse ki futbolun dili evrensel. Adaptasyonum iyi geçti. Zaten tecrübeli bir oyuncuyum."
DROGBA VE SNEIJDER
Kariyerimde büyük Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama her seferinde Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Drogba ve Sneijder gibi arkadaşlarım, 'Neden Avrupa'ya ya da yurt dışına gitmiyorsun ki?' dediler. Ben de Avrupa'da oynama hissini merak ettim, bu hisleri yaşamak istedim."
DORUKHAN'I VE ABÜLKADİR'İ ÖNERİRİM
Lille'e Türkiye'den iki isim önerecek olsam bunlar Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür olurdu. Ayrıca, Dorukhan'ın sözleşmesi haziran sonunda bitecek."
ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN
"Şampiyon olmadan önce kendimize 'şampiyon' dememeliyiz. Yüzümüzü saklamalıyız. Montpellier, Lyon, Nice, Lens, Saint-Etienne, Angers maçlarını kazanmak istiyoruz. Bu maçları kazandıktan sonra şampiyonluk yarışına girdik diyebiliriz. Tüm maçları tek tek ele almalıyız. Tıpkı sezon başında yaptığımız gibi. Bu nedenle kendimizi strese sokmamamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Ancak, şampiyonluğu da istiyoruz. 37. haftadaki Saint-Etienne maçını da kazanırsak, şampiyonluk hakkında konuşabiliriz."
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