Bursa’da Boğaziçi'ne destek açıklamasına polis müdahalesi: 8 gözaltı

Bursa’da, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
12 Şubat 2021 Cuma, 13:54
Bursa’da Boğaziçi'ne destek açıklamasına polis müdahalesi: 8 gözaltı
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Bursa’da, Merkez Osmangazi ilçesi, Setbaşı’nda öğle saatlerinde toplanan grup polis müdahalesiyle karşılaştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek açıklaması yapmak için toplanan gruba müdahalede bulunan polis, gruptakileri yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de bulunduğu belirtilen 8 kişi, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri sürüyor.



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