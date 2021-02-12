Bursa’da Boğaziçi'ne destek açıklamasına polis müdahalesi: 8 gözaltı
Bursa’da, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bursa’da, Merkez Osmangazi ilçesi, Setbaşı’nda öğle saatlerinde toplanan grup polis müdahalesiyle karşılaştı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek açıklaması yapmak için toplanan gruba müdahalede bulunan polis, gruptakileri yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı.
Aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de bulunduğu belirtilen 8 kişi, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri sürüyor.
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