Bursa'da yaşayan Şükran Ç. tabanca ile yaşamına son verdi

07 Eylül 2021 Salı, 11:46

Bursa'nın İznik ilçesinde bir süre eşinden ayrılan bir çocuk annesi tabanca ile intihar etti.

Mahmut Çelebi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şükran Ç.'den (32) 24 saattir haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İznik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kadının evine geldi.

Kapıyı ve zili çalan ekipleri son olarak evin kapısını kırıp içeriye girdi. Kadının silahla kendini vurarak intihar ettiğini gören ekipler evde güvenlik önlemi aldı. Şükran'ın cansız bedeni olay yerinin incelenmesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eşinden ayrılan ve 10 yaşında çocuğu olduğu öğrenilen 32 yaşındaki kadının kadının neden intihar ettiği araştırılıyor.