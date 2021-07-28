Büyük Menderes Nehri günden güne ölüyor

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:39

Afyon’un Dinar ilçesinden başlayan ve Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri’nde balık ölümleri ve kirlilik gitgide artıyor.

Aydın'ın içinden geçerek birçok tarım alanını sulamada kullanılan Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik oranının 4. dereceye kadar çıkması gelecek için endişe yaratıyor.

Önlem alınmaz ise inanın durum çok vahim.

Büyük Menderes Nehri, Afyon mevkiinden temiz bir şekilde çıkıyor çıkmasına lakin Aydın Ovası'na girdiğinde kirlilik had safhaya ulaşıyor.

Nedeni ise Uşak ve Aydın'daki kentsel ve endüstriyel atıklar ile jeotermal santrallerin nehri kirletmesi.

Düşünsenize Büyük Menderes'e yıllık 400 milyon tondan fazla atık su bırakılıyor.

Bu oldukça yüksek ve tehlikeli bir rakam.

Bu kadar fütursuzca kullanılan Büyük Menderes maalesef şu an Türkiye'nin 3. kirli nehri.

Uzmanlar nehir suyunun kesinlikle tarımsal sulamada kullanılmaması gerektiğinin altını çizmekte.

Öyle ki suyu tarımsal sulamada kullanılırsa yetiştirilen ürünlerde çok yüksek oranda ağır metal olacağından insan sağlığı açısından tehlike yaratacağından korkuyorlar.

Nehir suyu ile sağlıklı ürün yetiştirme şansınız yokken sağlık bir nesilden bahsedebilir miyiz?

Kocaman bir hayır!

Bakın! havza üzerinde sanayileşmenin artmasıyla birlikte nehrin kaderi değiştirildi.

Ve Büyük Menderes ne yazık ki hızla kirlenmeye, tükenmeye başladı.

Bu nehir uzun yıllardır evsel atık sular, sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel atık sular, yanlış gübre ve pestisit kullanımı, jeotermal akışkanlar, zeytin karasuyu ve maden atıklarıyla mücadele etmekte.

Daha ne kadar dayanır tahmin etmek çok güç.

Acilen harekete geçilmesi şart.

Kentsel ve endüstriyel atık su kaynaklarının denetlenmesi zaruri.

Arıtma sistemleri kapasitelerinin ve içerik yapısının yeniden güncellenmesi gerekmekte.

Özellikle de ortak su yönetim politikaları üzerine kafa yorulmalı.

Bunlar dışında çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve hunharca yapılan sulama yöntemlerinin terk edilmesi adına seminerler düzenlenip, eğitimler verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Kaçak ve ruhsatsız kuyuların devlet eliyle acilen kapatılması da lazım.

Lütfen!

Bir kez daha altını dikkatle çiziyorum.

Bu havza ülkemizin tarımsal ürünlerinin yaklaşık yüzde 15'ini yetiştiriyor.

Bu nedenle Büyük Menderes hepimiz için çok büyük öneme sahip bir yer.

Peki kolları ile 580 kilometre uzunluğundaki nehir kurtarılabilir mi?

Evet…

Fakat topyekün mücadele şart!