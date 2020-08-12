Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın
Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, çıkan dumanlar denizden de gözlendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, çıkan dumanlar Kartal, Dragos Sahili'nden de görüldü.
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