Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın

Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, çıkan dumanlar denizden de gözlendi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:57
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, çıkan dumanlar Kartal, Dragos Sahili'nden de görüldü.




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