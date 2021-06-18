C Grubu'nun patronu Hollanda

C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmalar sonrası Hollanda ilk, Kuzey Makedonya son sırada yer aldı

AA
18 Haziran 2021 Cuma, 07:00
C Grubu'nun patronu Hollanda
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Hollanda, liderliği garantiledi.

Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenen Ukrayna, puanını 3'e yükseltti. Hollanda ise Avusturya'yı 2-0 mağlup etti.

Ukrayna'dan sonra Avusturya'ya da ikili averajda üstünlük sağlayan Hollanda, grup lideri olarak son 16 turu biletini aldı.

C Grubu'ndaki puan durumu şöyle:


OGBMAYAvP
Hollanda22005236
Ukrayna21014403
Avusturya21013303
Kuzey Makedonya200225-30

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