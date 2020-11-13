Çadır kentte çocuklar için oyun alanı

13 Kasım 2020 Cuma, 07:41

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na kurulan Çocuk Oyun Çadırı’nda, depremden en fazla etkilenen çocukların deprem sonrası streslerini aşmaları ve kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmaya çalışılıyor. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi, sosyal hizmetler uzmanı Dilek Aksoy’un da destek verdiği ve çocuklarla vakit geçirdiği, oyunlar oynadığı Çocuk Oyun Çadırı’nda, çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve okul öncesi öğretmenleri görev yapıyor.

3-12 yaş grubu 300 civarında çocuğun katılım gösterdiği oyun çadırında gelen çocuklar, çamurdan küçük heykeller yapıyor, bulmacalar çözüyor. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Oluşturduğumuz çocuk oyun çadırı ve uzman ekiplerimizle çocuklarımızın yaralarına bir nebze de olsa merhem olmak, psikososyal olarak destek olmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımız da unutmasınlar ki, hiçbir zaman yalnız değiller” dedi.