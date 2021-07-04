Caminin elektriğini kestiler

04 Temmuz 2021 Pazar, 09:39

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mardin ziyaretinde Mazıdağı ilçesindeki Kubbeli Cami’nin elektriğinin, borçları nedeniyle bir aydır kesik olduğunu belirten bölge halkını dinledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tanal, şunları söyledi:





“Mardin ili Mazıdağı ilçesindeyiz. Bize tabi ki Mazıdağı ilçesinin, vatandaşın içebileceği sağlıklı su hakkının olmadığını, elektriklerinin sürekli kesildiğini, yollarda sürekli toz duman olduğunu, burada bulunan fabrikanın filtrelerinin zaman zaman çalıştırılmayıp, kirli, pis kokulu havanın olduğunu söyledi.

Ama hiç aklımıza gelmeyen bir şey geldi. Burada bir caminin bir aydan beri elektriğinin kesik olduğu söylendi. Bunun üzerine, ‘Bu kadarına da pes’ dedik. Hiç aklımıza gelmedi, caminin de bir aydan beri elektriğinin kesik olacağı. Bu, din ve vicdan özgürlüğünün açıkça ihlalidir. Mevcut olan kanunlarımızda ibadethanelerin paraları, elektrik parası, su parası alınmaz. Bundan muaftır. Hazine tarafından ödenmesi gerekirken, Mazıdağı’nda Kubbeli Cami’nin elektrikleri de kesik.”