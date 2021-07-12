Çanakkale Valiliği'nden 'varyant' uyarısı

Çanakkale Valiliği, 1 Temmuz'dan itibaren toplu organizasyon yasaklarının kaldırılmasının ardından koronavirüs kurallarına uyulmadığına dair uyarıda bulundu.

İHA
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:51
Çanakkale Valiliği'nden 'varyant' uyarısı
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük ‘Covid-19 Bilgilendirme Platformunda’ aşılama oranı ile Çanakkale’nin rengi sarıdan maviye dönmesinin rehavete sebep olmaması gerektiğini belirten Çanakkale Valililği, 1 Temmuz'dan uygulanan normalleşme süreciyle ilgili uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: 

"Salgın, yeni varyantları ile devam etmektedir. Başta düğün, nişan gibi organizasyonlar olmak üzere mesafe ve maske kurallarına eskisi gibi riayet etmediğimiz gözlemlenmektedir. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım." 


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