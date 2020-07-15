Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz törenlerine davet edilmedi: Asıl bunun adı bölücülük değil midir?

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:37

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz resmî törenlerine pandemi gerekçe gösterilerek davet edilmediklerini belirterek, AKP İl Başkanı Bayram Şenocak'ın katılımını eleştirdi.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmî törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sn. @AliYerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım. Hiçbir siyasi parti il başkanı davet edilmediyse eğer katılan il başkanı davetsiz mi katılmıştır yoksa iktidar partisi hariç diğer il başkanları mı davet edilmemiştir?

Uzun lafın kısası makul bir açıklama olmazsa eğer asıl bunun adı bölücülük, ayrımcılık değil midir?”